Российский генерал унижает подчиненных: перехвачен разговор

Российский генерал общался с подчиненным, как с рабом.

В среду, 23 марта, на 28-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилась занимательная аудиозапись разговора российского генерала Михаила Мизинцева с подчиненным.

Запись разговора была опубликована на официальном telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Мизинцев, ответственный за уничтожение Мариуполя и жителей города, всячески оскорбляет своих подчиненных и обращается с ними как с рабами. В ГУР отметили, что знают куда больше, чем генерал может себе представить.

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"Знакомьтесь, Михаил Мизинцев – генерал-полковник, начальник Национального центра управления обороной рф, моральный ур*д и один из преступников, ответственных за уничтожение Мариуполя и мариупольцев. Московский гниляк поначалу показывает, почему россия посылает своих солдат на верную смерть как пушечное мясо. Они этих "убл**ков", "м**зей", "гад**ышей" людьми не считают и используют просто как ресурс. Своих рабов ты можешь не уважать, но за преступления против украинцев – получишь сполна. Мы знаем больше, чем ты думаешь. И мы гораздо ближе, чем ты думаешь. Спасибо за идею с бутылкой", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован генерал-майор оккупантов.