Что будет дальше в войне россии с Украиной: CNN дал прогноз из 5 пунктов
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В прогнозе говорится, что война между россией и Украиной может затянуться.
Российско-украинская война длится уже 28-й день подряд, и враг терпит тотальные потери. Каким будет развитие событий в дальнейшем спрогнозировать трудно, однако CNN считает, что на следующей неделе российские оккупанты могут усилить бомбардировки городов и обстрелы с воздуха.
Об этом говорится в прогнозе международного телеканала по ситуации в Украине на ближайшую неделю.
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Так, CNN опубликовал прогноз по Украине в пяти четких пунктах:
- Россия может усилить бомбардировки и обстрелы с воздуха, то есть будет использовать оружие, подвергающее на меньший риск солдатов РФ.
- РФ может попытаться оцепить группу войск на Донбассе, пока внимание сосредоточено на Киеве.
- Публичных разговоров о переговорах России и Украины станет больше. Переговоры выглядят перспективно на фоне опасности, что конфликт станет затяжным.
- Будет наблюдаться массовый вывоз украинцев в Россию. Пример – Мариуполь, откуда около 60 тысяч человек отправились в РФ.
- Миллионы граждан могут покинуть Украину. Война уже вызвала самый большой поток беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.
Ранее в США спрогнозировали, на что может пойти россия в войне с Украиной.
Также мы писали, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции против большинства членов Государственной думы россии в рамках усиления мер в отношении Москвы из-за развязанной ею войны в Украине.
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