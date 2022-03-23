Укр

Что будет дальше в войне россии с Украиной: CNN дал прогноз из 5 пунктов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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ВСУ отбивают атаки российских оккупантов 28 дней подряд Новость обновлена 23 марта 2022, 18:00
ВСУ отбивают атаки российских оккупантов 28 дней подряд

В прогнозе говорится, что война между россией и Украиной может затянуться.

Российско-украинская война длится уже 28-й день подряд, и враг терпит тотальные потери. Каким будет развитие событий в дальнейшем спрогнозировать трудно, однако CNN считает, что на следующей неделе российские оккупанты могут усилить бомбардировки городов и обстрелы с воздуха.

Об этом говорится в прогнозе международного телеканала по ситуации в Украине на ближайшую неделю.

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Так, CNN опубликовал прогноз по Украине в пяти четких пунктах:

  1. Россия может усилить бомбардировки и обстрелы с воздуха, то есть будет использовать оружие, подвергающее на меньший риск солдатов РФ.
  2. РФ может попытаться оцепить группу войск на Донбассе, пока внимание сосредоточено на Киеве.
  3. Публичных разговоров о переговорах России и Украины станет больше. Переговоры выглядят перспективно на фоне опасности, что конфликт станет затяжным.
  4. Будет наблюдаться массовый вывоз украинцев в Россию. Пример – Мариуполь, откуда около 60 тысяч человек отправились в РФ.
  5. Миллионы граждан могут покинуть Украину. Война уже вызвала самый большой поток беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее в США спрогнозировали, на что может пойти россия в войне с Украиной.

Также мы писали, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции против большинства членов Государственной думы россии в рамках усиления мер в отношении Москвы из-за развязанной ею войны в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Прогноз
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