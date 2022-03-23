"Байрактар" выжигает оккупантов: новое видео работы беспилотника
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) помогают Украине в борьбе с захватчиками.
В среду, 23 марта, на 28-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось новое видео с ювелирной работой ударного беспилотника.
Соответсвующее видео опубликовала официальная страница оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины в Facebook.
На кадрах БПЛА наносит ювелирные удары по оккупантах. В командовании "ЮГ" ВСУ отметили, что раньше армия в затяжной войне полагалась на артиллерию, а теперь еще и на беспилотные летательные аппараты.
""Чем труднее бои и чем длиннее война, тем больше пехота, да и вся армия, полагается на артиллерию." Фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери. А в современных условиях еще и на БПЛА…" — отметили в оперативного командования "Юг" ВСУ.
Ранее в оперативном командовании "Юг" поделились эффектными кадрами с работой "Байрактара". Украинская армия с помощью беспилотника недавно уничтожила мощный зенитно-ракетный комплекс. Также "Байрактар" без проблем справляется и с российскими ракетчиками. В марте ударный беспилотник уничтожил командный центр россиян.
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