Укр

"Байрактар" выжигает оккупантов: новое видео работы беспилотника

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
330
Работа украинского БПЛА Новость обновлена 23 марта 2022, 18:30
Работа украинского БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) помогают Украине в борьбе с захватчиками.

В среду, 23 марта, на 28-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось новое видео с ювелирной работой ударного беспилотника.

Соответсвующее видео опубликовала официальная страница оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины в Facebook.

На кадрах БПЛА наносит ювелирные удары по оккупантах. В командовании "ЮГ" ВСУ отметили, что раньше армия в затяжной войне полагалась на артиллерию, а теперь еще и на беспилотные летательные аппараты.

""Чем труднее бои и чем длиннее война, тем больше пехота, да и вся армия, полагается на артиллерию." Фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери. А в современных условиях еще и на БПЛА…" — отметили в оперативного командования "Юг" ВСУ.

Ранее в оперативном командовании "Юг" поделились эффектными кадрами с работой "Байрактара". Украинская армия с помощью беспилотника недавно уничтожила мощный зенитно-ракетный комплекс. Также "Байрактар" без проблем справляется и с российскими ракетчиками. В марте ударный беспилотник уничтожил командный центр россиян.

Теги:
#Украина #БПЛА #Война с Россией
Телеведущий считает, что война поставила россию на грань выживания
Интервью
Биоматериала у Путина хватает, — известный журналист об окончании войны с россией и историческом шансе для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Телеведущий считает, что война поставила россию на грань выживания
Биоматериала у Путина хватает, — известный журналист об окончании войны с россией и историческом шансе для Украины
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского отреагировали на "газовый удар" путина по Европе: Это новый фронт
Дата публикации
Категория
Хороший оккупант - мертвый оккупант
В Украине появилась "новая Чернобаевка": у россиян серьезные потери
Дата публикации
Категория
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО ответил на громкое предложение Польши по Украине
Дата публикации
Категория
Украина 28-й день отражает российское нападение
Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию