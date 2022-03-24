На севере россияне готовят наступление на четыре города

Российские оккупанты продолжают попытки возведения переправ через реку Ирпень, чтобы с этого направления подобраться к Киеву

Российские войска, ведущие войну против Украины уже 29-й день, перегруппировываются и планируют наступление на четыре украинских города. По данным источника "Телеграф" в Минобороны, это Киев, Коростень, Житомир и Фастов.

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"Группировки Восточного ВО и воздушно-десантных войск осуществляют перегруппировку и усиление, а также накопление логистических запасов для восстановления наступательных действий в операционном районе. В рамках этих мероприятий отмечено прибытие новой БТГр из состава воздушно-десантных войск на станцию ​​Хойники в Гомельской обл. Рассматриваются следующие варианты наступления: на Киев, Коростень, Житомир и Фастов", — рассказали в Минобороны.

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Также в ведомстве рассказали, что российские оккупанты продолжают попытки возведения переправ через реку Ирпень, чтобы с этого направления подобраться к Киеву.

"В то же время, в рамках подготовки наступления на Киев продолжаются мероприятия по наведению понтонно-мостовых переправ через реку Ирпень и объединение подразделений противника, закрепившихся в городах Буча, Ирпень, Гостомель с основными силами группировки", — информируют в Минобороны.

Как сообщал "Телеграф", по данным Генштаба, оккупанты резко усилили авиацию над Украиной.