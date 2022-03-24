Угроза химической атаки на Украину: что такое химоружие и чем оно опасно

На самом деле химическое оружие вовсе не всегда так эффективно и действенно, как считают путинские военные

После того, как россия стала распространят фейки о "биолабораториях в Украине" власти США заявили о возможной подготовке россиянами химической атаки на Украину. По их мнению, это сигнал о подготовке россии к тому, чтобы самой применить химическое или биологическое оружие, ведь это типичный прием для рф.

Учитывая тот факт, что в Сирии россия применяла запрещенное химическое оружие против мирного населения, не лишним будет узнать о нем подробнее. "Телеграф" подготовил материал о том, чем опасно химическое оружие и что это вообще такое.

Что такое химическое оружие

Итак, согласно определению Организации по запрещению химического оружия, созданной при поддержке ООН, химическое оружие — это любое химическое вещество, специально предназначенное для смертельного поражения или умышленного причинения вреда за счет его токсических свойств. Боеприпасы, устройства и другие средства применения токсичных химикатов, специально предназначенные для их использования в качестве оружия, также подпадают под определение химического оружия.

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Влияние химического оружия на человека

По характеру физиологического воздействия на организм человека выделяют шесть основных типов отравляющих веществ:

ОВ нервно-паралитического действия , воздействующие на нервную систему. Целью применения ОВ нервно-паралитического воздействия является быстрый и массовый вывод личного состава из строя с возможно бо́льшим числом смертельных исходов. К отравляющим веществам этой группы относятся зарин, зоман, табун, Новичок и V-газы.

, воздействующие на нервную систему. Целью применения ОВ нервно-паралитического воздействия является быстрый и массовый вывод личного состава из строя с возможно бо́льшим числом смертельных исходов. К отравляющим веществам этой группы относятся зарин, зоман, табун, Новичок и V-газы. ОВ кожно-нарывного действия , наносящие поражение главным образом через кожные покровы, а при применении их в виде аэрозолей и паров — также и через органы дыхания. Основные отравляющие вещества — иприт, люизит.

, наносящие поражение главным образом через кожные покровы, а при применении их в виде аэрозолей и паров — также и через органы дыхания. Основные отравляющие вещества — иприт, люизит. ОВ общеядовитого действия , которые, попадая в организм, нарушают передачу кислорода из крови к тканям. Это одни из самых быстродействующих ОВ. К ним относятся синильная кислота и хлорциан.

, которые, попадая в организм, нарушают передачу кислорода из крови к тканям. Это одни из самых быстродействующих ОВ. К ним относятся синильная кислота и хлорциан. ОВ удушающего действия , поражающие, главным образом, лёгкие. Главные ОВ — фосген и дифосген.

, поражающие, главным образом, лёгкие. Главные ОВ — фосген и дифосген. ОВ психохимического действия , способные на некоторое время выводить из строя живую силу противника. Эти отравляющие вещества, воздействуя на центральную нервную систему, нарушают нормальную психическую деятельность человека или вызывают такие расстройства, как временная слепота, глухота, чувство страха, ограничение двигательных функций. Отравление этими веществами в дозах, вызывающих нарушения психики, не приводит к смерти. ОВ из этой группы — хинуклидил-3-бензилат (BZ) и диэтиламид лизергиновой кислоты.

, способные на некоторое время выводить из строя живую силу противника. Эти отравляющие вещества, воздействуя на центральную нервную систему, нарушают нормальную психическую деятельность человека или вызывают такие расстройства, как временная слепота, глухота, чувство страха, ограничение двигательных функций. Отравление этими веществами в дозах, вызывающих нарушения психики, не приводит к смерти. ОВ из этой группы — хинуклидил-3-бензилат (BZ) и диэтиламид лизергиновой кислоты. ОВ раздражающего действия, или ирританты. Раздражающие вещества относятся к быстродействующим. В то же время их действие, как правило, кратковременно, поскольку после выхода из заражённой зоны признаки отравления проходят через 1—10 мин. Смертельное действие от ирритантов возможно только при поступлении в организм доз, в десятки-сотни раз превышающих минимально и оптимально действующие дозы. К раздражающим ОВ относят слезоточивые вещества, вызывающие обильное слезотечение, и чихательные, раздражающие дыхательные пути.

Химическое оружие не всегда эффективно

Как рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире 24 канала, химическое оружие вовсе не всегда так эффективно и действенно, как считают путинские военные. На самом деле обычный дождь сильно снижает его эффективность.

"Дождь мог снизить вероятность поражения этими химикатами. Они теряли свое свойство", – пояснил экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, на действие химоружия могло повлиять изменение ветра. При изменении его направления в первую очередь страдает применившая его армия.

"Было множество таких случаев, потому это оружие не подтвердило свою эффективность", – подчеркнул Иван Ступак.

Отметим, что согласно данным ОЗХО, к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства. Конвенция обеспечивает защиту 98% населения мира. По данным организации, в условиях проверки уничтожено 99% запасов химического оружия, объявленного государствами-обладателями.

Как сообщал "Телеграф", 24 марта россияне сбросили фосфорные бомбы на Луганщину, погибли дети.