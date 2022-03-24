Кулеба назвал 5 стран, с которыми Украина говорит о гарантиях безопасности

Украинская сторона требует гарантий безопасности на будущее.

Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией.

Об этом заявил Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж и Анкара положительно отреагировали на идею Киева.

"Да, мы ведем переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они отнеслись к этой идее положительно. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Все остальное — это часть переговоров между Россией и Украиной", — рассказал он.

Отметим, что ранее Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что народные депутаты могут внести изменения в Конституцию, учитывая возможные результаты переговоров украинской делегации с россиянами касательно евроатлантической перспективе Украины.

По результатам соцопроса, 44% украинцев считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО, а 42% — что Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом союза.