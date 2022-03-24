Уничтожают все живое в радиусе 500 метров: как работают смертоносные "вакуумные бомбы"

"Вакуумная бомба" считается мощнейшим не ядерным боеприпасом в мире

В Пентагоне заявили о возможности того, что россия может атаковать Украину вакуумными бомбами. Так, в министерстве обороны США располагают информацией, что российские оккупанты уже начали подготовку к взятию Харькова в осаду и для этого они якобы готовят пусковые установки, способные переносить термобарическое оружие (речь о так называемых "вакуумных бомбах", которые запрещены к использованию Женевской конвенцией).

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова ранее заявила о применении Россией вакуумной бомбы в Украине. Поскольку в Сирии россия также уже применяла ранее запрещенные "вакуумные бомбы" против мирного населения, не лишним будет узнать о нем подробнее. "Телеграф" подготовил материал о том, в чем особенность вакуумных бомб и чем они опасны.

Что такое "вакуумные бомбы"

"Вакуумное", или термобарическое оружие, всасывает кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва, обычно вызывающего взрывную волну значительно большей продолжительности, чем обычная бомба, и способная уничтожать человеческие тела. "Вакуумная бомба" считается мощнейшим не ядерным боеприпасом в мире. По информации посла Украины в США Оксаны Маркаровой, такие бомбы российские военные уже бросили на Ахтырку на Сумщине.

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В отличие от другого взрывного оружия, где для взрыва используется смесь топлива и окислителя, аэрозольные бомбы состоят из топливного контейнера с двумя отдельными зарядами взрывчатого вещества, пишет dw.com.

После того как бомба попадает в цель, первый заряд топливного вещества вскрывает контейнер и горючая смесь мелко распыляется в воздухе в виде облака. Оно заполняет собой пространство, проникая во все проемы, не закрытые герметично. Второй заряд поджигает облако, создавая эффект вакуума, а затем образуется сильнейшая взрывная волна. Сверхвысокая температура и ударная волна уничтожают все живое в радиусе до 500 метров.

Применение "вакуумных бомб" — это военное преступление

Применение "вакуумных бомб" запрещено Женевской конвенцией. Если информация украинской стороны о применении россией "вакуумных бомб" в Украине будут подтверждены международными инстанциями, это будет квалифицироваться как военное преступление, и Украина может обвинить в этом россию в международном суде.

Термобарическая пусковая установка, ТОС-1A "Солнцепек", была замечена вблизи Белгорода у российско-украинской границы.

Как сообщал "Телеграф", 24 марта россияне сбросили на Луганщину фосфорные бомбы, погибли дети.