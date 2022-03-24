Карма в действии: командиры двух поврежденных судов в Бердянске оказались предателями Украины

Капитаны 2 ранга Владимир Храмченков и Юрий Павлов предали Родину в 2014 году

Командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске – из числа предателей Украины.

Об этом сообщает на своем канале офицер ВСУ и военный блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

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Командир ВДК "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году перешел на сторону оккупантов. Также капитан 2 ранга Юрий Викторович Павлов, командир ВДК "Новочеркасск", ранее был старшим помощником командира ВДК "Константин Ольшанский".

Володимир Храмченков

"Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть чуть-чуть отбелить свою совесть, лучше затопите свои корабли сами, мы вам за это даже награду какую-нибудь дадим. В противном случае приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска", — говорится в сообщении.

Напомним, что в порту временно оккупированного российскими оккупантами Бердянска утром 24 марта прогремел взрыв. Было уничтожено резервуар с тремя тысячами литров топлива для военной техники, а позже атакован корабль "Орск". Остальные корабли пустились наутек из порта Бердянска. На "Саратове пожар", сдетонировал БК. На "Новочеркасске" 3 погибших и 3 раненых.