Укр

Война россии с Украиной: в ЕС назвали срок, за который все решится

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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С начала вторжения в Украину прошел месяц Новость обновлена 24 марта 2022, 15:27
С начала вторжения в Украину прошел месяц

Российские власти пока не настроены на серьезные переговоры.

С начала российского вторжения в Украину прошел месяц, а в Европейском Союзе считают, что ход войны решится в ближайшие 15 дней.

Как передает Reuters, об этом в интервью испанскому телеканалу TVE заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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По его словам, на этом этапе российские власти не заинтересованы в переговорах о прекращении войны в Украине, ведь армия оккупантов не достигла никаких поставленных целей.

Боррель отметил, что Россия сейчас не планирует договариваться с Украиной, а намерена только оккупировать украинскую территорию.

"Она (Россия — ред.) хочет оцепить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры только тогда, когда закрепит сильную позицию", — заявил Жозеп Боррель.

Европейский дипломат добавил, что ЕС и его союзники будут и дальше оказывать военную помощь украинской армии.

"Это важно, потому что все решится в ближайшие 15 дней. Что войдет в историю — это способность украинцев сопротивляться", — отметил Боррель.

Напомним, что 22 марта Европейский союз утвердил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, в том числе спутниковых снимков.

Также мы писали, что Евросоюз удвоил сумму военной помощи для Украины – наша страна получит от ЕС на 500 миллионов евро больше, чем предполагалось.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Брюсселе официально начали процесс рассмотрения заявки украинского государства на членство в Европейском союзе и занимаются усилением связей с Украиной.

Теги:
#Украина #Россия #Европейский союз #Война #Жозеп Боррель
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