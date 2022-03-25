Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно

Оперативно о главном 25 марта.

Украина вот уже 30 дней противостоит российскому военному вторжению. Оккупационные войска продолжают наносить удары по мирным украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры из-за чего количество жертв среди гражданского населения постоянно увеличивается. Однако украинские защитники, как и раньше, эффективно уничтожают российские войска на суше, в воздухе, а также на море. Например, в Бердянске при попытке разгрузиться в порту был нанесен ракетный удар по большому десантному кораблю "Орск" из-за чего тот был уничтожен, а еще три судна получили повреждения.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о наиболее важных событиях, произошедших в Украине 25 марта. Более оперативно получать информацию о текущих событиях можно в нашем телеграм-канале, по этой ссылке

00:00 Оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Днепропетровской области.

Напомним, события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: путин пытается взять Киев, армия России терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: пути не ожидали, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: Россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война – день 14: Россия идет в дефолт, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа": "Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События русско-украинской войны 11 марта отражены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О том, что происходило в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжении боев".

Информация за 13 марта доступна в материале: Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворивскому полигону.

События 14 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 19: россияне продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон в Китай".

О том, что происходило 15 марта, можно узнать в нашей статье: "Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины".

Информацию за 16 марта читайте в материале: "Война – день 21: обстрел театра в Мариуполе, выступление Зеленского в Сенате и первые детали мирного договора".

События 17 марта доступны в материале: "Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам".

События российско-украинской войны за 18 марта "Телеграф" расписал в материале: "Война — день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает".

О том, что происходило 19 марта, можно узнать в статье: "Война — день 24: страны формируют "антипутинский щит", но оккупанты продолжают издеваться над Украиной".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 20 марта в материале: "Война — день 25: россияне теряют преимущество в небе Украины, но продолжают обстреливать мирное население".

События российско-украинской войны за 21 марта доступны в материале: "Война — день 26: путин готовы бросить российских детей на войну, а россия устраивает новые провокации и обстрелы".

Информацию за 22 марта читайте в материале: "Война — день 27: Запад заговорил о системах ПВО для Украины, пока оккупанты бросают бомбы на украинские города".

О том, как развивалась ситуация 23 марта можно узнать в трансляции: "Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгане, но продолжает агрессию"

С событиями 24 марта можно ознакомиться в материале: "Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину"