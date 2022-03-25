Украинский генерал предложил россиянам себя взамен на вывоз детей из Мариуполя

Вячеслав Аброськин готов сдаться в российский плен, чтобы вывезти детей из Мариуполя.

Более трех недель в Мариуполе, окруженном российскими войсками, не прекращаются обстрелы и идут бои. В городе остается по меньшей мере 100 тысяч мирных жителей.

Бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обратился к российским захватчикам с просьбой впустить его в осажденный город для сбора детей и организации их вывоза. Взамен он готов сдаться в плен российским оккупантам.

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Об этом Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам – дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя", — написал Аброськин.

По его словам, ему нужно три дня в Мариуполе, а на последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми он сдастся в плен. Он также напомнил, что с 2014 по 2018 год руководил борьбой с сепаратистами, а также боролся с преступностью в Донецкой области.

"Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших сообщников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, самый близкий к знаменитому. полку "Азов". Это моя личная инициатива", — заявил Аброськин.

Кто такой Вячеслав Аброськин

Вячеслав Аброськин — генерал полиции, бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины.

В ноябре того же 2014 года Аброськина назначили на должность начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области и присвоили специальное звание генерала полиции третьего ранга.

Был главой специальной группы, которая занималась выявлением террористов и правоохранителей, которые перешли на сторону россии.

В 2017 года назначен первым заместителем главы Национальной полиции Украины по представлению главы Нацполиции Сергея Князева.

В 2019 года Вячеслав Аброськин назначен на должность ректора Одесского университета внутренних дел.

Отметим, что Мариуполь наиболее горячей точкой ведения боевых действий. На город постоянно сбрасывают бомбы и обстреливают ракетами. Рашисты цинично обстреливают гражданскую инфраструктуру, убивают мирных жителей. Людей приходится хоронить прямо во дворах.

Российские захватчики препятствуют всем попыткам провести эвакуацию через гуманитарный коридор.