Укр

Украинский генерал предложил россиянам себя взамен на вывоз детей из Мариуполя

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
174
Генерал попросил впустить его в город для сбора детей Новость обновлена 25 марта 2022, 06:52
Генерал попросил впустить его в город для сбора детей

Вячеслав Аброськин готов сдаться в российский плен, чтобы вывезти детей из Мариуполя.

Более трех недель в Мариуполе, окруженном российскими войсками, не прекращаются обстрелы и идут бои. В городе остается по меньшей мере 100 тысяч мирных жителей.

Бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обратился к российским захватчикам с просьбой впустить его в осажденный город для сбора детей и организации их вывоза. Взамен он готов сдаться в плен российским оккупантам.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Об этом Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам – дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя", — написал Аброськин.

По его словам, ему нужно три дня в Мариуполе, а на последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми он сдастся в плен. Он также напомнил, что с 2014 по 2018 год руководил борьбой с сепаратистами, а также боролся с преступностью в Донецкой области.

"Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших сообщников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, самый близкий к знаменитому. полку "Азов". Это моя личная инициатива", — заявил Аброськин.

Кто такой Вячеслав Аброськин

Вячеслав Аброськин — генерал полиции, бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины.

В ноябре того же 2014 года Аброськина назначили на должность начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области и присвоили специальное звание генерала полиции третьего ранга.

Был главой специальной группы, которая занималась выявлением террористов и правоохранителей, которые перешли на сторону россии.

В 2017 года назначен первым заместителем главы Национальной полиции Украины по представлению главы Нацполиции Сергея Князева.

В 2019 года Вячеслав Аброськин назначен на должность ректора Одесского университета внутренних дел.

Отметим, что Мариуполь наиболее горячей точкой ведения боевых действий. На город постоянно сбрасывают бомбы и обстреливают ракетами. Рашисты цинично обстреливают гражданскую инфраструктуру, убивают мирных жителей. Людей приходится хоронить прямо во дворах.

Российские захватчики препятствуют всем попыткам провести эвакуацию через гуманитарный коридор.

Теги:
#Мариуполь #Росія #Аброськин
Зверства российских нацистов в Мариуполе Зеленский сравнивает с Будапештским гетто
Политика
Зеленский доходчиво объяснил премьеру Венгрии масштабы катастрофы в Мариуполе, сравнив ее с Голокостом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зверства российских нацистов в Мариуполе Зеленский сравнивает с Будапештским гетто
Зеленский доходчиво объяснил премьеру Венгрии масштабы катастрофы в Мариуполе, сравнив ее с Голокостом
Дата публикации
Категория
Центр Харькова теперь выглядит так. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Сгоревший рынок, разрушенный центр и развалины вместо домов: военный Харьков в объективе "Телеграфа" (фото)
Дата публикации
Категория
Некоторые снаряды срабатывают, а некоторые приходится ликидировать специалистам
Большинство из российских "высокоточных" ракет либо не взлетают, либо не попадают в цель, - Reuters
Дата публикации
Категория
Карабах
В Карабахе вновь война? Что говорят в Армении и Азербайджане
Дата публикации
Категория
Полномасштабное российское вторжение длится уже 30 дней
Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно