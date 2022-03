Войска российских оккупантов пробуют наступать, но терпят поражение: карты боев в Украине на 25 марта

За сутки ВСУ отбили 9 вражеских атак.

Спустя 29 дней после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, украинские военные продолжают ведение оборонной операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Об этом можно судить по свежим картам боевых действий, которые "Телеграф" собрал на утро 25 марта.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По мнению экспертов Institute for the Study of War, российские войска продолжают удерживать в блокаде Мариуполь.

Украинские силы провели успешную атаку на российские корабли, пришвартованные во временно оккупированном порту Бердянск и нанесли серьезный ущерб и помешали российским силам возобновить попытки усиления операций в Мариуполе и вокруг Херсона с моря.

К северо-западу от Киева защитники вынудили российские войска перейти к обороне. Кроме того, ВСУ отразили возобновившиеся попытки русских продвинуться к Броварам с северо-востока и завершить окружение Чернигова.

Карта боевых действий в Украине 24.03.2022

На карте DeepState четко видно, какого прогресса удалось добиться в обороне Киева (освобожденные территории выделены голубым). Бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Лукьяновка, что в Барышевском районе Киевской области.

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

Карта боевых действий Киев-Чернигов-Сумы 25.03.2022

На восточном направлении украинские военные отразили российские атаки на Изюм к юго-востоку от Харькова и проводили локальные контратаки. Украинская артиллерия нанесла тяжелые потери БТГ 59-го танкового полка (144-й мотострелковой дивизии) противника в Харьковской области.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и нанесли удар по пункту доставки гуманитарной помощи, в результате чего шесть человек погибли и 15 получили ранения.

Карта боевых действий на Харьковском направлении 25.03.2022

На Донецком направлении группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию. Российские штурмы Рубежного и Попасной не увенчались успехом.

Карта боевых действий на Южном направлении 25.03.2022

На юге российские войска пытаются проводить наступление в Мариуполе, но ВСУ отражают атаки. Оккупанты продолжают бомбить и обстреливать город.

На Николаевском направлении враг не предпринимал особых попыток наступления. Лишь на границе с Херсонской областью ведутся локальные бои.

В Херсонской области противник в очередной раз сунулся в Чернобаевку, но потерпел поражение.

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось освободить от оккупантов еще один населенный пункт — украинское село Малиновка, что в Гуляйпольском районе Запорожской области.

Карта боевых действий на Южном направлении 25.03.2022

Читайте также: Категория Украина Украинский генерал предложил россиянам себя взамен на вывоз детей из Мариуполя Вячеслав Аброськин готов сдаться в российский плен, чтобы вывезти детей из Мариуполя.

Отметим, по мнению западных экспертов, около 60% выпущенных по Украине "высокоточных" российских ракет не срабатывают, падая на землю, так и не разорвавшись.

Всего за прошедшие сутки, благодаря мощному противостоянию украинцев, путинская армия потеряла 7 самолетов и около 15800 своих военнослужащих.