Укр

Миллион долларов за истребитель: Украина предлагает армии рф хорошую награду за военную технику

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Россиянам предлагают сдавать свою военную технику Новость обновлена 25 марта 2022, 09:05
Россиянам предлагают сдавать свою военную технику

За военную технику российским военным заплатят в долларах

Российским военным, не желающим продолжать кровавую войну с Украиной, предлагают добровольно сдать свою военную технику. За это им выплатят большое вознаграждение.

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Так, за самолет-истребитель Украина выплатит российским военным — 1 миллион долларов США, за вертолет можно получить 500 тысяч долларов США, за систему радиоэлектронной борьбы — 50 тысяч долларов США, за танк — 10 тысяч долларов США.

Также технику оккупантов, которая уже перешла во владение к украинской армии показали на фото. К ней, среди прочего, относятся ЗРПК "Панцирь С1", ЗРК 9К33 "Оса", ЗРК 9К33 "ТОР-М2", ЗРПК "Тунгуска М-1", ЗРПК "Стрела-10". Также в пользование Украины перешли средства ПВО и комплексы радиоэлектронной разведки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сдаться в плен российским военным.

Напоминаем, что сдаться можно:

  • Вооруженным силам Украины,
  • Силам теробороны Украины,
  • Национальной полиции Украины,
  • Службе безопасности Украины.

Телефоны для связи с украинскими военными — +380665803498 или +380931192984.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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