"Наконец-то они здесь": сеть порадовало видео с американскими добровольцами под Киевом

Американцы не остались в стороне, когда украинским коллегам понадобилась помощь

Украинское командование официально подтвердило наличие американских добровольцев на линии фронта, который открыла россия своим вторжением месяц назад. Сейчас военнослужащие, изъявившие желание помочь защитить Украину, храбро освобождают временно оккупированные населенные пункты и не знают жалости к врагу.

Видеозапись с приветствием от одного из добровольцев опубликовали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Позже удалось найти и немного информации о главных героях видео. Среди большинства украинских бойцов имеется и один американец — Джеймс В. Он активно ведет соцсети, где делится своими впечатлениями от пребывания в Украину и рассказывает, как проходит нынешняя тяжелая служба. Изначально именно он был автором видео, которое после начали репостить официальные каналы ВСУ.

"Эта деревня была оккупирована русскими в течение месяца, они терроризировали людей и забирали их еду. Сегодня мы вошли, уничтожили 7 танков и бесчисленное количество россиян, тем самым освободив этих людей", — рассказал Джеймс, комментируя запись, на которой бойцы шутят и показывают сгоревшую технику врага.

Доброволец подчеркивает: в своем подразделении он является единственным гражданином США, а на войну в Украину прилетел исключительно по своему решению. Подобные уточнения он объясняет необходимостью противостоять российской машине пропаганды, которая может из него одного сделать целый батальон американских военных.

Из соображений безопасности ссылки на личные соцсети бойца мы не публикуем. Зато покажем, как ярко отреагировали пользователи соцсетей на информацию о том, что американские добровольцы таки помогают нас защищать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в целом обстоит ситуация на фронте — большинство свежих карт боев доказывают, что у противника практически не осталось сил наступать, но там, где они это делают, их ожидает поражение.

Тем временем украинские военнослужащие продолжают демонстрировать, как эффектно горят российские танки.