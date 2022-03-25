Российский офицер перешел на сторону Украину: хочет воевать против настоящих фашистов (видео)

Приказы путина боец считает преступными

Не все россияне, находящиеся на войне в Украине, воюют на стороне путинской армии. Как сообщили в Главном управлении разведки, еще с конца февраля в нашей стране создан специальный легион "Свобода России", в который вошли некоторые военнослужащие, не захотевшие быть оккупантами и перешедшие на сторону ВСУ.

Об этом ГУР сообщили в официальном Telegram-канале, опубликовав видеообращение одного из российских офицеров.

По словам военнослужащего, он является командующим роты, которая еще 27 февраля с помощью Службы безопасности Украины сложила оружие и решила воевать против бывших сослуживцев. Именно путинскую армию, которая сейчас творит беспредел в различных украинских регионах, офицер и называет фашистами, а не мифических "бендеровцев", о которых рассказывает пропаганда Кремля.

"Товарищи военные, выполняя приказ диктатора путина, вы совершили ошибку. И большинство из вас это знает. 27 февраля, с помощью сотрудников СБУ, я и моя рота перешли на сторону Украины, чтобы действительно защитить ее от фашистов. У нас еще есть возможность прекратить бесчинства на территории Украины", — подчеркнул военный.

Он призвал всех, кто не желает больше подчиняться преступным приказам диктатора путина сдаваться и просить возможности присоединиться к легиону "Свобода россии". Таким образом, надеется боец, российскую федерацию удастся спасти от разрухи и тотального унижения.

По словам российского офицера, их рота уже выполняет боевые задачи под руководством ВСУ.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, как российские оккупанты должны правильно сдаваться в плен, чтобы не быть убитыми и иметь возможность оставаться в живых и дальше. Самое главное — следует держать руки на виду и не бежать навстречу к украинским военным с оружием в руках.