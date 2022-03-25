Потерявшиеся из-за войны: несколько способов, как разыскать родных и близких

Многие украинцы надеются снова услышать самый родной в мире голос

Война, которая длится в Украине уже 30-й день, унесла сотни жизней невинных жителей и наших героев-военнослужащих, заставила миллионы граждан покинуть родные места и уехать в другие регионы или страны. Также из-за боевых действий было потеряно немало связей между родными и друзьями, и некоторые не слышали ближайших ему людей уже несколько недель.

Впрочем, сейчас в Украине существует несколько возможностей попытаться отыскать пропавших, если вы владеете о них достаточной информацией. "Телеграф" расскажет о самых популярных из них.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Россия уже проиграла в этой войне. Из поставленных целей не выполнено ни одной Израильский инженер и блогер Эли Беленсон убежден, что российская федерация проиграла войну с Украиной по всем фронтам — и стратегическим, и тактическим

Telegram-канал "Поиск пропавших"

Неизвестно каким образом, но Telegram стал едва ли не самым основным источником общения для многих украинцев во время войны. Здесь приходят свежие новости от власти, оперативные уведомления о воздушных тревогах, а также координируется работа многих волонтеров и других небезразличных людей. Ведется через этот мессенджер и поиск "утерянных" украинцев — через практически одноименный канал.

Разместить запрос на поиск достаточно легко – стоит только заполнить специальную форму. Подчеркнем, что вам придется сообщить личные данные человека, которого вы ищете, включая его контактный номер телефона. Однако само размещение заявки очень простое – специальный бот подскажет, как пошагово правильно заполнить форму.

Начало работы по заполнению заявки на поиск

В запросе необходимо указать: • имя и фамилию пропавшего человека; • год ее рождения; • обстоятельства, при которых она исчезла; • когда в последний раз была связь с ней; • ее контактный номер.

Добавим, что из соображений безопасности пользователи просят не указывать российские номера – такие заявки не будут рассматриваться.

Поисковый отряд "Милена"

Многим украинцам спасательный отряд "Милена" был известен еще до войны — они помогали разыскивать пропавших людей в разных регионах страны, объединяя для этого неравнодушных волонтеров. Сейчас они продолжают делать то же самое, даже несмотря на обстрелы и бомбардировки.

Отряд также просит, чтобы ваш запрос на поиск был максимально подробным. Есть специальная форма, за которой должно быть сделано обращение. Его стражи подавать в Telegram модератору Алексею (ник @ASDev_kh, ссылка есть в шапке профиля канала отряда).

Заявка должна содержать следующие данные (одним сообщением): 1) ФИО пропавшего. 2) Дата рождения (хотя бы год). 3) Дата и место последнего местонахождение пропавшего. 4) Телефон для связи (заявителя). 5) Фото пропавшего человека (желательно).

Также "миленовцы" просят сообщать их, если человек нашёлся — не актуальная информация будет удаляться из общего поиска.

Кроме Telegram, с отрядом можно связаться через Viber , Instagram и Facebook.

Поиск пропавших через Тероборону

Несмотря на распространенное мнение о том, что бойцы ТРО только воюют, они еще занимаются волонтерством и, собственно, помощью в поиске пропавших. Первый канал в нашей подборке сотрудничает с ними, однако можно отдельно подать заявку на поиск. В этом случае вас попросят заполнить специальную Google-форму , предусматривающую указание собственного электронного адреса.

Также придется указать необходимые данные. Поля со звездочкой – обязательны к заполнению.

Дополнительно есть форма, которую просят заполнить тех, кто нашел свою "пропажу" или наконец-то вышел с ней на связь.

Отметим, что в этом случае информация не обнародуется в целом, а передается волонтерам или бойцам теробороны. Когда поисковому отряду удается что-либо узнать, запрашивающий получает ответ.

Желаем вам всем не теряться и оставаться с близкими на связи, берегите себя!

Добавим, что участились случаи незаконного вывоза украинцев за границу в российскую федерацию. Военные кафиры под угрозой смерти заставляют украинцев ехать на Сахалин и подписывать бумаги, которые засвидетельствуют их согласие на пребывание в России в течение нескольких лет.