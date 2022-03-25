Шутка украинского комика про исчезновение Шойгу стала хитом в сети

Исчезнувшего министра обороны рф сравнили с отцом, ушедшим из семьи

До сих пор не утихают слухи об исчезновении с медиапространства министра обороны рф Сергея Шойгу. А его странное появление на видео во время совещания Совбеза рф с путиным в четверг, 24 марта, вызывает только одни вопросы.

Украинский стендап-комик Сергей Липко метко пошутил в Twitter про неожиданное исчезновение министра обороны рф.

"Шойгу как настоящий отец русской армии, в трудный момент вышел за сигаретами и пропал", — написал Липко, который сейчас защищает Киев в рядах териториальной обороны.

В комментариях к твиту украинцы не уступили юмором. Остальные пользователи предлагают поискать Шойгу в наших лесах, заваленных трупами убитых врагов, а также проверить, не ушел ли россиянин за еще одной упаковкой сахара.

Напомним, что Шойгу не появлялся на публике с 12 марта. Кроме того, американские коллеги из Пентагона также заметили исчезновение министра обороны россии.