Укр

Обманутые и неумелые: украинский спецназовец метко описал российских оккупантов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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С первого взгляда видно, кто сильнее, - Артур Тураев или оккупанты Новость обновлена 25 марта 2022, 15:35
С первого взгляда видно, кто сильнее, - Артур Тураев или оккупанты

У россиян нет ни чести, ни необходимых знаний

Российские военнослужащие, которые уже месяц пытаются продвинуться вглубь Украины, плохо разбираются в военном деле, среди них много обманутых.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал новый "краш" украинок, боец спецназа Артур Тураев.

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Украинский защитник подчеркнул, что оккупантов пришло много, но столь же много их умирает, поскольку украинцы сильнее во всех аспектах и сражаются за свою свободу, а не за идеи "старого маразматика", — кровавого диктатора владимира путина.

"Русских солдат я вижу военнонеобразованными, некоторое количество – обманутыми. Трусливые солдаты без чести воина, они лишь мародеры…", — однозначно охарактеризовал оккупантов Тураев.

Полный текст интервью читайте в статье на "Телеграфе": "Мы научились за 8 лет войны отличать правду ото лжи": новый "краш" украинок спецназовец Артур Тураев.

Напомним, что в Украине на 25 марта россия потеряла уже более 16 тысяч человек, сотни танков, самолетов и вертолетов, а также тысячи единиц другой техники.

Никто не ожидал такого отпора от украинцев, но все однозначно уверены, что россия потерпит поражение, — это признал даже бывший главарь донбасских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин.

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