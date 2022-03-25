Укр

Видео боя в Мариуполе: российский танк скрылся за многоэтажкой — не помогло

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Танк российских оккупантов Новость обновлена 25 марта 2022, 15:50
Танк российских оккупантов

Российским захватчикам нет места в украинских городах.

В Мариуполе ситуация остается крайне тяжелой — город считается наиболее горячей точкой ведения боевых действий, однако украинские военнослужащие не покладая рук продолжают уничтожать российских оккупантов и собирать урожай вражеской техники.

Видео с уничтожением вражеской техники в Мариуполе опубликовал полк Азов в собственном Telegram-канале.

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Наши военные за день уничтожили 2 российских танка, которые скрывались за жилыми домами.

"Сегодня утром минометный расчет полка Азов снайперскими попаданиями уничтожил 2 БМД российских оккупантов. Отметим, что несмотря на то, что россияне прячутся среди жилых домов, бойцы полка Азов прицельно уничтожают врага, не разрушая гражданскую инфраструктуру", — написали военные.

Напомним, что за месяц войны российские захватчики потеряли более 16 тысяч солдат и офицеров, около 600 танков, 115 самолетов и 125 вертолетов и тысячи единиц другой военной техники.

Как сообщал "Телеграф", ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства. А в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Танк #Уничтожение #Армия РФ #Оккупанты
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