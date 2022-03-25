Россияне окружены под Киевом: свежая карта боев в Украине

Украинские защитники держат оборону, а на некоторых участках фронта контратакуют.

В пятницу, 25 марта, на 30-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилась очередная карта боев.

Данну карту подготовили журналисты Еспресо на официальной странице сайта в Twitter.

Карта боев в Украине на 12:00 25 марта:

Карта боев в Украине на 12.00 25 марта

В Генштабе ВСУ 25 марта доложили, что противнику не удалось добиться основных целей широкомасштабной войны – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха в создании сухопутного коридора между временно оккупированной АР Крым и частью Донецкой области.

Оккупанты наращивают силы и пытаются блокировать Чернигов. В направлении Броваров захватчиков остановили, они перешли к обороне. На Слобожанском направлении враг пытается сохранить за собой взятые позиции под Сумами и Харьковом. В Изюме оккупанты пытались прорваться, но были остановлены. На Донецком направлении россияне проводят перегруппирование и не отказываются от задумки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Группировка Сил обороны продолжает оборонную операцию, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника, защищает государственную границу Украины, уничтожает врага на земле, в воздухе и море", — отметили в Генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Мариуполе подбили российский танк, который решил спрятаться за многоэтажкой.