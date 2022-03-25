"На Красном Кресте можно ставить крест": украинцев возмутили странные договоренности с лавровым

Красный Крест хочет помогать украинцам, бегущим от россии, в российском Ростове

Мы удивлялись, почему Красный Крест (КК) не организует "зеленые коридоры" для наших людей. Мы были искренне удивлены, когда Красный Крест запрещал нашим гуманитарным службам использовать свою эмблему. Мы не ожидали от Красного Креста чуда, но раньше искренне считали, что эта организация действительно создана для того, чтобы помогать людям, попавшим в сложные жизненные условия. Сегодня оказалось, что главная миссия Красного Креста – легитимизировать агрессию.

Об этом пишет Оксана Туник-Фриз — экс заместитель мэра Чернигова, а сейчас заместитель председателя Комиссии партийного контроля (КПК) в УКРОП "Украинское объединение патриотов".

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"Глава этой организации (Петер Маурер — ред.) договорился с российским министром лавровым о размещении офиса для украинцев в городе Ростов-на-Дону. Вдумайтесь: Красный Крест хочет помогать убегающим от России украинцам в российском Ростове!", — возмущается Туник-Фриз, и отметим, что не одна она.

Пользователи сети просто в гневе, при этом КК заявляет, что выступает "нейтральным и беспристрастным посредником между всеми сторонами". Решение открыть офис в Ростове-на-Дону выглядит странно, так как украинцы массово отказываются выезжать в россию и беларусь, с территорий которых по мирным городам выпускаются смертельные ракеты.

"Все видели фото, как руководитель красного креста вчера пожимал руку лавровую, и чтобы никто не подумал, что это была формальность, добавлю еще это. Он действительно пребывал в отличном настроении рядом с массовым убийцей. На красном кресте можно поставить крест (хоть красный, любой другой)", — пишет в Twitter "Yes! Dopeless".

Глава Красного Креста Петер Маурер и министр инностранных дел рф сергей лавров

В сети также просят остальных пользователей не жертвовать деньги этой благотворительной организации. "Давайте поможем этой уважаемой организации понять, что за ошибку они совершают, ручаясь с самым кровавым людоедским режимом 21 века… У нас очень большие подозрения, что офис Красного Креста откроется для тех, кого россияне сейчас депортируют из Мариуполя. По сути это будет легализация депортации. Странно, что Сталин до такой х*йни не додумался", — заявляет режиссер кастинга Алла Самойленко.

Также призывают отказаться донатить Красный Крест и другие украинцы.

В свою очередь Красный Крест Украины заявил, что не имеет отношения к визиту Международного Комитета КК в рф и открытию там офисов благотворительной организации.

"Общество Красного Креста Украины и Международный Комитет Красного Креста (МККК) – это разные организации. Красный Крест Украины имеет исключительно национальный мандат – работает только на территории Украины. Поэтому хотим подчеркнуть, что Красный Крест Украины не имеет никакого отношения к официальному визиту МККК в РФ, не имеет никакого отношения к открытию офисов или гуманитарных пунктов в Ростове-на-Дону", — написали в пресс-службе ОККУ в Facebook.

Стоить добавить, что по данным Главного управления разведки Миниобороны Украины, оккупанты принудительно перемещают украинцев с оккупированных территорий в рф, после чего предлагают трудоустройство на Сахалине.