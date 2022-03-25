Вопрос времени: новый "краш" из спецназа пообещал украинцам Победу

Наша армия сделала огромный скачок вперед за последние восемь лет

Украинские защитники сильнее российских оккупантов во всех аспектах и военные действия обязательно закончатся Победой Украины.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал новый украинский "краш", боец спецназа Артур Тураев.

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По мнению защитника, украинские военные сильнее российских во всех аспектах, они патриотичны, свободолюбивы, умеют преодолевать любые трудности и сражаются за свою землю и свободу, а не чьи-то амбиции.

Кроме того, украинцы воюют уже восемь лет, научились отличать правду ото лжи, импровизировать, и все это время учатся новому у международных партнеров.

Так, если в 2014-ом году украинскую армию можно было оценить на 3-4 балла из 10-ти, то сейчас она, — твердая 9-ка.

"Победа, конечно же, за нами, это стало понятно уже давно, это только вопрос времени… Не хочу прогнозировать дату, но скажу одно: чем дольше российские солдаты будут здесь находиться, тем больше их умрет. Мы разматываем их ресурсы и будем бить их столько, сколько нужно", — подчеркнул Тураев.

Полный текст интервью читайте на "Телеграфе" — "Мы научились за 8 лет войны отличать правду ото лжи": новый "краш" украинок спецназовец Артур Тураев.