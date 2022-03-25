Укр

"Большой миф": генерал Буданов нашел жесткие слова для оценки армии россии

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Кирилл Буданов Новость обновлена 25 марта 2022, 17:41
Кирилл Буданов

Армия рф может похвастаться только ошибками своего командования и старыми методами ведения войны

Украина ведет войну с россией уже больше месяца. ВСУ продолжает уничтожать личный состав и технику второй армии мира, и все это по причине старых методов ведения войны.

Об этом в интервью изданию The Nation рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

"Российское командование совершило много ошибок и мы эффективно используем эти просчеты. Украинская армия показала, что российская армия, называвшая себя второй армией мира, – это большой миф. Реально – это просто средневековое скопление живой силы и старые методы ведения войны", – заметил генерал.

По словам начальника ГУР МО Украины, одним из залогов эффективности украинских войск в нынешней войне именно является эффективная разведка.

Отметим, что по состоянию на 24 марта в Украине погибли более 15 тысяч российских солдат. На данный момент информация уточняется. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 24 марта в бердянском порту на территории, временно оккупированной россией, взорвали большой десантный корабль "Саратов" из черноморского флота страны-агрессора.

Также ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ освободили населенный пункт Лукьяновка в Киевской области и отрезали оставшимся на востоке от Киева оккупантам возможность выйти к своим войскам.

Теги:
#Разведка #Минобороны Украины #Кирилл Буданов
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