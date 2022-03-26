Мир установил рекорд по доставке гуманитарной помощи Украине

В пятницу, 25 марта, в Украину поступило 10,3 тысяч тонн гуманитарной помощи, что является наибольшим суточным количеством груза с начала войны. Государство не остается в стороне и упрощает правила таможенного оформления для "гуманитарки".

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Весь мир посылает нам продукты питания, одежду, лекарства и горючее. Огромный вклад в это делают волонтеры, которые с первого дня войны помогают обеспечивать воинов и жителей всем необходимым. Распределение гуманитарных грузов осуществляют в первую очередь областные военные администрации, благотворительные организации и органы местного самоуправления. Они аккумулируют потребности населения и удовлетворяют их", – пишет она.

По словам Свириденко, за последние три недели в Украину ввезли 134,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, что в среднем составляет 6,5 тыс. тонн в сутки.

Объем помощи, ввезенной 25 марта, превышает средний суточный показатель в 1,5 раза.

Для облегчения процесса ввоза гуманитарных грузов на территорию Украины правительством было решено максимально упростить процедуру таможенного оформления.

"Теперь для ввоза гуманитарного груза нужно заполнить только один документ – декларацию, форма которой доступна по ссылке https://cutt.ly/ZSFsdbO. К тому же объемы ввозимых грузов не ограничиваются", – рассказала министр.

Также она сообщила, что в доставку помощи в настоящее время активно вовлечена и Укрзализныця, которая уже сейчас выполняет 30% гуманитарных перевозок.

"Украина благодарна миллионам людей: волонтерам, бизнесам, правительствам стран и неправительственным организациям из разных уголков мира, которые поддерживают украинцев в нашей борьбе и оказывают гуманитарную поддержку", – резюмировала Свириденко.