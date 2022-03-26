Укр

Мир установил рекорд по доставке гуманитарной помощи Украине

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Мир установил рекорд по доставке гуманитарной помощи Украине Новость обновлена 26 марта 2022, 12:40

В пятницу, 25 марта, в Украину поступило 10,3 тысяч тонн гуманитарной помощи, что является наибольшим суточным количеством груза с начала войны. Государство не остается в стороне и упрощает правила таможенного оформления для "гуманитарки".

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Весь мир посылает нам продукты питания, одежду, лекарства и горючее. Огромный вклад в это делают волонтеры, которые с первого дня войны помогают обеспечивать воинов и жителей всем необходимым. Распределение гуманитарных грузов осуществляют в первую очередь областные военные администрации, благотворительные организации и органы местного самоуправления. Они аккумулируют потребности населения и удовлетворяют их", – пишет она.

По словам Свириденко, за последние три недели в Украину ввезли 134,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, что в среднем составляет 6,5 тыс. тонн в сутки.

Объем помощи, ввезенной 25 марта, превышает средний суточный показатель в 1,5 раза.

Для облегчения процесса ввоза гуманитарных грузов на территорию Украины правительством было решено максимально упростить процедуру таможенного оформления.

"Теперь для ввоза гуманитарного груза нужно заполнить только один документ – декларацию, форма которой доступна по ссылке https://cutt.ly/ZSFsdbO. К тому же объемы ввозимых грузов не ограничиваются", – рассказала министр.

Также она сообщила, что в доставку помощи в настоящее время активно вовлечена и Укрзализныця, которая уже сейчас выполняет 30% гуманитарных перевозок.

"Украина благодарна миллионам людей: волонтерам, бизнесам, правительствам стран и неправительственным организациям из разных уголков мира, которые поддерживают украинцев в нашей борьбе и оказывают гуманитарную поддержку", – резюмировала Свириденко.

Теги:
#Украина #Война #Гуманитарная помощь #Свириденко
Джо Байден
Украина
Байден в Варшаве встретится с двумя украинскими министрами
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Джо Байден
Байден в Варшаве встретится с двумя украинскими министрами
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский созвонился с командиром "Азова", который защищает Мариуполь - что известно
Дата публикации
Категория
За сутки были ликвидированы еще около трех сотен захватчиков
Россияне потеряли в боях 16,4 тысячи человек: свежие данные о потерях оккупантов
Дата публикации
Категория
Киев подвергается постоянным обстрелам
В американской разведке рассказали, готовятся ли россияне к штурму Киева
Дата публикации
Категория
Война длится уже 31 день
Война — день 31: путин тащит в Украину войска из Грузии, но оккупанты массово отказываются воевать