У путина нечаянно дали понять россиянам, что военкоматы можно "посылать"
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Россиянам стали поступать телефонные звонки об их вызове в военный комиссариат
В россии заявили, что не вызывают в военкоматы мужчин, пребывающих в запасе и традиционно "свалили" телефонные звонки на этот счет на "провокации украинских спецслужб".
Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны россии генерал-майор Игорь Конашенков, пишет "Интерфакс".
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По словам Конашенкова, в течение последних дней многим россиянам поступили телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. При этом в минобороны рф уже традиционно соврали, обвинив в подобных "провокациях" украинские спецслужбы.
Фактически, такое заявление минобороны рф может послужить аргументом для рядовых россиян игнорировать звонки из военкоматов.
Ранее украинская разведка и западные СМИ сообщали, что из-за потерь в Украине в рф проходит тайная мобилизация из числа военнослужащих запаса, также набираются наемники за границей. В армию рф настойчиво заманивают алиментщиков и неплательщиков кредитов. В случае подписания контракта с армией РФ должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств.
Кроме того, представительство президента Украины в АР Крым сообщает, что на оккупированном россией полуострове происходит мобилизация для участия в войне. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через рф.