Оккупанты на Херсонщине издеваются над героем знаменитого украинского фильма: что известно

Россияне похитили старосту Старой Збурьевки Виктора Маруняка — мужчина снимался в фильме "Украинские шерифы", который был выдвинут на "Оскар"

В селе Старая Збурьевка в Херсонской области российские оккупанты похитили старосту Виктора Маруняка.

Об этом сообщает журналист Роман Кабачий, а также украинский режиссер Роман Бондарчук.

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"Его просто убивают. Староста Старой Збурьевки (Голопристанская ТГ Херсонщины) Виктор Маруняк трое суток в плену. 21 марта старосту похитили российские военные. Мужчину сильно избивают и "просто убивают", — передает Кабачий.

По словам очевидцев, Виктора Васильевича Маруняка привели домой в наручниках. Подбросили ему гранаты и сказали, что по законам россии ему светит 20 лет тюрьмы. На ответ, что мы в Украине, ответили, что с 1 апреля по всей Херсонской области будет уже россия. Обыскали дом, разбили его чуть ли не до основания, выворачивали даже горшки с цветами. Все требовали какую-нибудь информацию. Затем его забрали. Жену оставили без крошки хлеба, забрали все.

У двора и во дворе куча оккупантов с автоматами, к дому, где осталась жена Виктора Маруняка, никого не подпускают. Виктор Васильевич имеет хронические болезни, ему нужны лекарства.

Виктор Маруняк был героем документального фильма режиссера Романа Бондарчука "Украинские шерифы" (2016). Лента взяла премии нескольких международных кинофестивалей. Ее показали в 30-ти странах. Фильм был выдвинут Украиной на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

Сюжет: "Поскольку в селе Старая Збурьевка практически нет милиции, функцию охраны общественного порядка берут на себя двое местных жителей".

Добавим, что зверства российских оккупантов не знают границ. В телефонных беседах с родными россияне открыто рассказывают о своих преступлениях, совершаемых в Украине, в том числе изнасилованиях украинок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по состоянию на 25 марта украинские военнослужащие освободили от захватчиков несколько населенных пунктов в Херсонской и Харьковской областях.