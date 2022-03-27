путин может готовить "корейский" сценарий для Украины: детали от главы разведки

Действия ВСУ существенно усложняют реализацию планов врага.

Путин может попытаться навязать Украине линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами и внедрить "корейский" сценарий.

Такое мнение пресс-службы ведомства высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов.

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"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает корейский сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", — написал Буданов в Facebook.

По мнению Буданова, путин убежден, что для российского фашистского режима по-прежнему актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема – наш несокрушимый Мариуполь, сковавший значительные силы врага.

В разведке считают, что оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине.

"Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное увольнение существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий – как выжить", – подытожил Буданов.

Отметим, что по данным британской разведки, оккупанты продолжат полагаться на ракеты или бомбы, запущенные с дальнего расстояния из российского воздушного пространства.

Кроме того, согласно свежим картам боев, российские военные показывают свою неэффективность, в то время как контратаки украинцев — продуманы и результативны.