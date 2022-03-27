Укр

Хороший знак для Украины: пограничники порадовали фото

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Аисты возвращаются в Украину Новость обновлена 27 марта 2022, 19:39
Аисты возвращаются в Украину

Возвращение аистов считается в Украине хорошим знаком.

В воскресенье, 27 марта, на 32-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинские пограничники в Одесской области увидели возвращение аистов. Украинцы усмотрели в этом добрый знак.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Twitter.

Пограничники на фоне российской лжи о создании в Украине "биологического оружия", которое якобы будут переносить птицы из Украины в рф, пошутили, что аисты прибыли в Украину для усиления границы.

"В Украину вернулись аисты – а значит, скоро будет мир! Их заметили пограничники в Одесской области во время патрулирования границы. Охранники границы шутят, что "аисты прибыли для усиления государственной границы"", — сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В сети также считают, что возвращение аистов — это к победе.

В сети прокомментировали возвращение аистов в Украину
В сети прокомментировали возвращение аистов в Украину

Ранее сообщалось, что 27 марта стало известно об очередном раунде переговоров между Украиной и рф, что состоится в Турции. Кроме того, в воскресенье в районе ЧАЭС из-за боевых действий начался большой пожар в зоне отчуждения, горит более 10 тысяч гектаров леса.

Напомним, в СБУ предупредили иностранных журналистов в связи с распространением видео обстрелов во время войны.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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