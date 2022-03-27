"Сколько пенсий и стипендий проср*ли": в сети поражены стоимостью российских ракет, выпущенных по Украине

За день российские оккупанты выпустили 70 ракет по Украине, но большинство из них так и не долетели.

Российские оккупанты за 26 марта запустили по Украине рекордное количество ракет — речь о не менее 70 штук, из которых большую часть сбили украинские военнослужащие. Между тем в сети обсуждают, во сколько и без того обедневшим из-за санкций россиянам обошелся этот запуск.

Как передает the Insider, в один момент Россия выпустила в сторону Украины 52 ракеты с Черного моря и 18 ракет с территории Беларуси.

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При этом украинскому ПВО удалось сбить в небе 62 ракеты, а до целей долетели только 8.

По данным издания, общая стоимость этих ракет достигает 340 миллионов долларов прямых производственных расходов, а вместе с логистикой доставки к кораблям ЧФ до 500 миллионов долларов. Методом простых математических расчетов можно установить, что российские власти потеряли более 442 миллионов долларов из государственного бюджета на ракеты, которые даже не достигли целей.

Пользователи сети также поражены расточительностью российских властей. Люди пишут, что лучше бы их вложили в города, где мосты строят из пластиковых бутылок, или же отдали на лечение детям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что война против Украины дорого стоит россии — за более чем 30 дней с момента нападения на нашу страну россия потеряла около 16 600 человек личного состава, 582 танка, 1664 боевых бронированных машин.