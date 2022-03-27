Зеленский дал интервью российским СМИ: топ-8 заявлений президента Украины

Зеленский рассказал российским СМИ о войне, требованиях россии и что по этому поводу думает украинская власть.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое онлайн-интервью ряду российских СМИ, за публикацию которого российская Генпрокуратура уже угрожает изданиям уголовными делами.

В опубликованном в воскресенье, 27 марта, интервью украинский президент ответил на множество вопросов, и "Телеграф" собрал 8 ключевых заявлений:

Война

Зеленский считает, что войну можно быстро закончить, если этого захочет российский диктатор владимир путин. При этом украинский президент убежден, что склонить путина к миру ему едастся исключительно при личной встрече.

Цель Украины в развязанной россией войне Зеленский охарактеризовал так: "Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки войны. Вывести войска рф на компромиссные территории — это все, что было до 24 февраля, до нападения, и там обсуждать сложный вопрос Донбасса".

Украинская сторона готова обменивать российских военнопленных на украинских пленников еще до завершения боевых действий: "Необязательно действовать по каким-то общепринятым канонам: мол, дождемся конца войны, нужно ли, чтобы еще набрать там… Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех, сегодня есть столько-то – давайте обменяем на столько-то. Не меряйтесь: 10 на 10, 11 на 11".

Требования россии

На переговорах с россией вопросы "денацификации и демилитаризации не поднимаются. "Вообще мы не обсуждаем это, для меня это непонятные абсолютно вещи", — сказал Зеленский.

Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус Украины. "Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это был первый принципиальный пункт для рф", — заявил Зеленский.

Всеукраинский референдум позволит внести изменения в Конституцию Украины о нейтральном статусе страны за несколько месяцев, что быстрее, нежели парламентская процедура конституционных изменений, однако референдум невозможен при наличии вражеских войск на территории Украины.

Требования россии по русскому языку в Украине: "Русский язык обсуждается (на переговорах с россией – ред.) с точки зрения уважения к языкам народов соседей. Меня интересует такой договор. Я хочу его подписать со всеми соседними странами", — сказал Зеленский. Относительно требования рф по введению русского вторым государственным в Украине: "Каждый следующий день войны ставит, в принципе, под вопрос понимание среди украинского населения, что такое этот русский язык". "То есть люди сами не захотят этого: читать, смотреть кино, говорить по-русски, когда его "передают нам через кровь".

Крым

Украина не намерена возвращать временно оккупированный россией Крым силовым путем: "людей жаль, наших жаль людей".

Как сообщалось, в этом же интервью Зеленский откровенно рассказал, как относится к россиянам.