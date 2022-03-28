Укр

У путина сделали два важных заявления по войне с Украиной

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
Читати українською
Автор
554
сергей лавров Новость обновлена 28 марта 2022, 13:04
сергей лавров

Лавров попытался свалить вину в "затягивании переговоров" на украинскую сторону

Министр иностранных дел рф сергей лавров сделал новые заявления относительно войны россии в Украине и возможных переговорах презадента Украины Владимира Зеленсокого и президента рф владимира путина.

Слова лаврова приводят росСМИ.

Оперативно о главном читайте в нашем Telegram-канале

Так, Лавров заявил, что "встреча Путина и Зеленского будет нужна, как только появится ясность по развязке по всем ключевым для РФ вопросам". То есть, исходя из его слов россия ждет, что сначала будут достигнуты определенные договоренности на переговорах между делегациями россии и Украины, очередной этап которых должен начаться завтра.

Лавров при этом традиционно попытался свалить вину в "затягивании переговоров" на украинскую сторону.

Кроме того, лавров подтвердил, что первоочередной целью россиян в Украине является Донбасс. По его словам, россия будет пытаться освобождать проживающих в ОРДЛО украинцев "от киевского режима".

Напомним, что в последнее время в Кремле все чаще стали говорить о возможности встречи президентов Украины и россии. Так, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что сейчас готовятся необходимые для этого документы. 19 марта Владимир Зеленский снова предложил путину встречу.

Теги:
#Украина #Россия #Война
Украинские военные действуют по лучшей стратегии
Интервью
Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, - военный обозреватель
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские военные действуют по лучшей стратегии
Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, - военный обозреватель
Дата публикации
Категория
Давид Арохамия
Новый раунд переговоров Украины и россии стартует во вторник: названо время
Дата публикации
Категория
Суд ООН в Гааге
У россии проблемы: 42 страны обратились в суд Гааги, что это значит
Дата публикации
Категория
рф знищує українські міста потужними ракетними ударами
россия меняет стратегию: в МВД предупредили о ракетных ударах во всех уголках страны
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 28 марта
Война — день 33: Украина перешла в контрнаступление, но россияне продолжают стрелять по городам ракетами