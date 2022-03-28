У путина сделали два важных заявления по войне с Украиной

Лавров попытался свалить вину в "затягивании переговоров" на украинскую сторону

Министр иностранных дел рф сергей лавров сделал новые заявления относительно войны россии в Украине и возможных переговорах презадента Украины Владимира Зеленсокого и президента рф владимира путина.

Слова лаврова приводят росСМИ.

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Так, Лавров заявил, что "встреча Путина и Зеленского будет нужна, как только появится ясность по развязке по всем ключевым для РФ вопросам". То есть, исходя из его слов россия ждет, что сначала будут достигнуты определенные договоренности на переговорах между делегациями россии и Украины, очередной этап которых должен начаться завтра.

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Лавров при этом традиционно попытался свалить вину в "затягивании переговоров" на украинскую сторону.

Кроме того, лавров подтвердил, что первоочередной целью россиян в Украине является Донбасс. По его словам, россия будет пытаться освобождать проживающих в ОРДЛО украинцев "от киевского режима".

Напомним, что в последнее время в Кремле все чаще стали говорить о возможности встречи президентов Украины и россии. Так, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что сейчас готовятся необходимые для этого документы. 19 марта Владимир Зеленский снова предложил путину встречу.