россия готовит новые ракетные удары по Украине с двух сторон: подробности

Противник пытается возобновить наступательные действия.

Российские оккупационные войска ведут подготовку и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил рф для ведения боевых действий на территории Украины.

Об этом сказано в дневной сводке Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В Гомельской области республики Беларусь фиксируется перемещением пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении Государственной границы с Украиной. Также враг осуществляет перегруппировку войск и отведение отдельных подразделений на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности.

Кроме того, корабельный состав черноморского флота России выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.

По имеющейся информации, рф запланировала отправку военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток).

Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации город Хабаровск), сроки готовности к командировке – май 2022 года.

Справка: "Искандер" – это российский оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля". Существует ряд модификаций: в российской войне против Украины вовлечены преимущественно комплексы типа "Искандер-М".

Объявленная досягаемость ракет комплекса – не менее 500 км, хотя военные эксперты утверждают, что она может достигать 700 км.

Напомним, в россии продолжают отмечать случаи уклонения военных и резервистов от участия в "военной операции" в Украине.