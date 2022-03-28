"Сравните фото": журналист ответил на любимый вопрос путинских пропагандистов

Денис Казанский рассказал про "8 лет обстрелов Донбасса"

Украинский журналист и блогер Денис Казанский, который ранее показал пример зазомбированности матерей погибших в Украине российских солдат, ответил на любимый вопрос российских пропагандистов и россиян, которые любят повторять в сети заезженный вопрос "Где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс".

На своем канале журналист показал на фото центр Донецка после якобы "восьми лет страшных украинских обстрелов", а на вторых — центр Харькова, спустя месяц после начала так называемой "денацификации".

"Только сейчас для всех стало очевидно, насколько гуманно и аккуратно все это время действовали украинские военные на Донбассе, насколько они старались беречь мирных жителей и не причинять урона захваченным украинским городам. И как контрастирует с этим тактика российских Zондеркоманд, которые перемалывают без всякой жалости мирные кварталы вместе с населением, намеренно нанося максимальный ущерб, получая удовольствие от массовой гибели граждан Украины…", — отмечает Казанский.

На первых трех фото отображен Донецк, на других трех фото — Харьков:

Донецк сегодня

Харьков после ракетного обстрела российскими войсками

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Тем временем Украина достойно отбивается от российских оккупантов уже 33-й день. За это время оккупационные войска потеряли около 16 600 человек личного состава, 582 танка, 1664 боевых бронированных машин и сотни единиц другой техники. Несмотря на заявления о якобы достижении каких-либо целей под Киевом, российские оккупанты показывают свою неэффективность, тогда как контратаки украинцев продуманы и результативны.