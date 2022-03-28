Русские, не курите в танке! Эффектное видео от украинских военных

Украинские военные поделились кадрами уничтожения рашистской техники

В понедельник, 28 марта, на 33-й день военной агрессии россии против украинского государства, защитники нашей Родины продолжают ювелирно ликвидировать технический состав боевой техники российских нацистов.

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На кадрах, распространяющихся в украинских соцсетях, виден экран отечественного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), на котором зафиксировано еще одно эффектное уничтожение нашими защитниками вражеского танка российской федерации.

"Соблюдайте меры безопасности, не курите в танке!", — говорится в тесте публикации украинских военных.

Видео уничтожения боевой техники рашистов

Ранее "Телеграф" сообщал, что за последние сутки, согласно официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россия потеряла уже около 17 тысяч солдат и офицеров.

Также напомним, как только за один день украинским зенитчикам из рядов ВСУ благодаря прицельным выстрелам ПВО удалось ювелирно уничтожить две боевые единицы техники оккупантов: бомбардировщик и беспилотник.