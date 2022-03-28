Русские, не курите в танке! Эффектное видео от украинских военных
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Украинские военные поделились кадрами уничтожения рашистской техники
В понедельник, 28 марта, на 33-й день военной агрессии россии против украинского государства, защитники нашей Родины продолжают ювелирно ликвидировать технический состав боевой техники российских нацистов.
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На кадрах, распространяющихся в украинских соцсетях, виден экран отечественного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), на котором зафиксировано еще одно эффектное уничтожение нашими защитниками вражеского танка российской федерации.
"Соблюдайте меры безопасности, не курите в танке!", — говорится в тесте публикации украинских военных.
Ранее "Телеграф" сообщал, что за последние сутки, согласно официальным сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россия потеряла уже около 17 тысяч солдат и офицеров.
Также напомним, как только за один день украинским зенитчикам из рядов ВСУ благодаря прицельным выстрелам ПВО удалось ювелирно уничтожить две боевые единицы техники оккупантов: бомбардировщик и беспилотник.
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