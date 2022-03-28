Укр

Источники в Кремле помогают украинской разведке: генерал Буданов привел пример

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
2031
Начальник ГУР Кирилл Буданов Новость обновлена 28 марта 2022, 18:43
Начальник ГУР Кирилл Буданов

Разведка помогла с уничтожением русских кораблей в Бердянске.

Российское военное вторжение в Украину не имеет никакого успеха, ведь Украина заручилась поддержкой агентурной разведки и серьезных источников в Кремле.

Об этом заявил бригадный генерал Кирилл Буданов в интервью изданию "Coffee or Die", который специализируется на военной тематике.

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По словам генерала, Украина получает большое количество информации о намерениях Кремля по Украине. Благодаря источникам украинцам удалось проникнуть в множество секторов российского военного, политического и финансового руководства и использовать добытую информацию с пользой для государства.

В качестве примера Кирилл Буданов привел недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен российский десантный корабль. Разведка помогла определить, в какой момент нужно попасть, чтобы нанести максимальный ущерб противнику.

"Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", — рассказал генерал журналистам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская разведка выложила секретные данные о российских шпионах в Европе.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Разведка #Кирилл Буданов
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