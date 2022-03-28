Источники в Кремле помогают украинской разведке: генерал Буданов привел пример
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- 2031
Разведка помогла с уничтожением русских кораблей в Бердянске.
Российское военное вторжение в Украину не имеет никакого успеха, ведь Украина заручилась поддержкой агентурной разведки и серьезных источников в Кремле.
Об этом заявил бригадный генерал Кирилл Буданов в интервью изданию "Coffee or Die", который специализируется на военной тематике.
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По словам генерала, Украина получает большое количество информации о намерениях Кремля по Украине. Благодаря источникам украинцам удалось проникнуть в множество секторов российского военного, политического и финансового руководства и использовать добытую информацию с пользой для государства.
В качестве примера Кирилл Буданов привел недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен российский десантный корабль. Разведка помогла определить, в какой момент нужно попасть, чтобы нанести максимальный ущерб противнику.
"Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", — рассказал генерал журналистам.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская разведка выложила секретные данные о российских шпионах в Европе.
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