Каждый погибший — Герой: волонтер показал, как в Украине прощаются с защитниками, отдавшим жизнь за Родину (фото)

Люди выстраиваются вдоль дороги, чтобы отдать последнюю дань уважения

Украина теряет своих защитников — в героической борьбе с российскими оккупантами гибнут и молодые солдаты, и умудренные опытом офицеры. Каждый из них — для украинцев герой, без учета званий и регалий.

Своими невольными наблюдениями поделился руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

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Он выставил фото того, как люди преклоняют колени перед машиной с погибшим защитником — "в каждом поселке, городке и даже райцентре". Вдоль дороги выстраиваются люди со свечами.

"Ужасные события формируют ценности, закаливающие и сплачивающие, словно вырабатывают иммунитет перед любой заразой", — прокомментировал Рымарук увиденное.

Отметим, что российские захватчики трупы своих солдат с поля боя предпочитает не забирать или сжигать на месте. Это регламентировано даже соответствующим указом минобороны рф.

О том, что тела ликвидированных врагов остаются в полях Украины, рассказывают и пленные захватчики. На Сумщине это стало настоящей экологической проблемой — трупы пришлось запаковывать в пакеты и прикапывать.

Как ранее писал "Телеграф", трофейную технику росвойск ремонтируют для потребностей украинской армии.