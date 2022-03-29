У путина резко дали заднюю с ядерными угрозами Украине

В россии "не рассматривают даже саму идею" о применении ядерного оружия, заявил песков

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что россия не собирается применять в Украине ядерное оружие, несмотря на недавние заявления путина о переводе ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом песков сказал американскому телеканалу PBS.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

"У нас нет сомнений в том, что все цели нашей спецоперации на Украине будут выполнены. При любом развитии событий причин применять там ядерное оружие нет", — заявил песков.

Читайте также: Категория Украина Великобритания передала Украине новое оружие: что известно Новейшие британские комплексы ПВО Starstreak уже развернуты в Украине

"Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении", — добавил он.

Отметим, что всего 3 дня назад замсекретаря Совбеза рф Дмитрий Медведев заявлял, что такую идею в рф все же рассматривают и даже назвал четыре повода применить ядерное оружие:

если рф будет атакована оружием ядерного поражения другими государствами;

если по отношению к стране-агрессору или ее союзникам "ядерка" будет применена любым другим способом;

если состоится посягательство на критическую инфраструктуру, из-за чего силы ядерного сдерживания парализует;

если против россии или ее союзников будет совершен акт агрессии, который может поставить под угрозу сам факт существования федерации.

Как сообщал "Телеграф", эксперты также не отрицают вероятности того, что кровавый диктатор владимир путин рискнет нажать на "красную кнопку". Однако существует вероятность, что заряд будет рассчитан не на Украину, а на любое из государств НАТО. Наиболее подходящтм объектом для подобной атаки эксперты считают Польшу.