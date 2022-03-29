Слова пескова о ядерном оружии рф взбесили украинцев: про "учения" уже врали

Украинцы не верят заявлениям кремля

После ядерных угроз путина всей Европе в Кремле резко дали заднюю и заявили, что россия не собирается применять ядерное оружие в Украине. Однако украинцы не поверили словам пескова об отсутствии ядерной угрозы и отметили, что уже совравшей про "ненападение" на Украину россии доверять нельзя.

В сети к новости о заявлениях россии о том, что она не намерена применять ядерное оружие в Украине пользователи оставили множество гневных комментариев.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

"Да ему же нельзя верить! Говорил: "учения", а сам пошел войной на Украину!", "Не верю!", "Значит именно это и сделают!", "Перед тем как сделать что-то, всегда говорит что даже не думали об этом. П***ор бункерный", "Он перед войной говорил что не планирует вторжение", — возмущаются украинцы.

Отметим, что лишь 26 марта замсекретаря Совбеза рф Дмитрий Медведев заявил, что идею применить ядерное оружие в рф все же рассматривают и даже назвал четыре повода для этого:

если рф будет атакована оружием ядерного поражения другими государствами;

если по отношению к стране-агрессору или ее союзникам "ядерка" будет применена любым другим способом;

если состоится посягательство на критическую инфраструктуру, из-за чего силы ядерного сдерживания парализует;

если против россии или ее союзников будет совершен акт агрессии, который может поставить под угрозу сам факт существования федерации.

Напомним, эксперты также не отрицают вероятности того, что кровавый диктатор владимир путин рискнет нажать на "красную кнопку". Однако существует вероятность, что заряд будет рассчитан не на Украину, а на любое из государств НАТО. Наиболее подходящим объектом для подобной атаки эксперты считают Польшу.