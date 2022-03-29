Оккупанты запугивают украинцев: появилось фото опасного устройства
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 431
Рашисты используют замаскированные под документы взрывные устройства
Российские военные не брезгуют использовать против украинцев взрывные устройства, замаскированные в бытовые предметы, в частности под документы.
Об этом "Телеграфу" рассказали источники в Министерстве обороны Украины.
Последние новости о войне читайте в нашем Telegram
По данным OSINT (разведка по открытым источникам — ред.), детонация такой взрывчатки при проверке документов на блокпостах приводит к травмированию верхних конечностей.
Кроме того, российские оккупанты продолжают использовать и другие методы информационно-психологического воздействия. Россияне создают постановочные видеосюжеты якобы с пытками российских пленных, а для запугивания украинских СМИ на их публичные электронные адреса рассылают угрозы.
Также во временно захваченный Херсон, где оккупанты грабят мирных жителей и магазины, прибыло 5 автобусов с гражданскими лицами из оккупированного россией Крыма — их используют в качестве "местных" для тех же пропагандистских видеосюжетов.
Несмотря на столь значительную опасность, созданную врагом, украинцы продолжают констатировать значительные проблемы в оккупационных войсках. Речь — не только о значительных потерях, которые они понесли за месяц войны, но и об отсутствии нормальной коммуникации и обеспечения ресурсами.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-