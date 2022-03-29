Укр

Оккупанты запугивают украинцев: появилось фото опасного устройства

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Рашисты Новость обновлена 29 марта 2022, 17:32
Рашисты

Рашисты используют замаскированные под документы взрывные устройства

Российские военные не брезгуют использовать против украинцев взрывные устройства, замаскированные в бытовые предметы, в частности под документы.

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в Министерстве обороны Украины.

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По данным OSINT (разведка по открытым источникам — ред.), детонация такой взрывчатки при проверке документов на блокпостах приводит к травмированию верхних конечностей.

Фото взрывного устройства
Фото взрывного устройства

Кроме того, российские оккупанты продолжают использовать и другие методы информационно-психологического воздействия. Россияне создают постановочные видеосюжеты якобы с пытками российских пленных, а для запугивания украинских СМИ на их публичные электронные адреса рассылают угрозы.

Также во временно захваченный Херсон, где оккупанты грабят мирных жителей и магазины, прибыло 5 автобусов с гражданскими лицами из оккупированного россией Крыма — их используют в качестве "местных" для тех же пропагандистских видеосюжетов.

Несмотря на столь значительную опасность, созданную врагом, украинцы продолжают констатировать значительные проблемы в оккупационных войсках. Речь — не только о значительных потерях, которые они понесли за месяц войны, но и об отсутствии нормальной коммуникации и обеспечения ресурсами.

Теги:
#Херсон #Минобороны Украины #Оккупанты #Пропаганда РФ
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