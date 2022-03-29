россия нашла, кто поможет ей и ее армии с едой

В Минобороны рассказали о позиции руководства Ашхабада по отношению к рф

Нейтральная до сих пор позиция Республики Туркменистан касаемо военного конфликту россии с Украиной сменилась поддержкой российской федерации в преодолении последствий санкций, которые были введены Западом.

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Как "Телеграфу" сообщили источники в Министерстве обороны Украины, решение о поддержке россии в ее вооруженной агрессии против Украины было сформировано после президентских выборов, по итогам которых с результатом в 79,8% победил туркменский государственный и политический деятель Сердар Бердымухамедов.

В ведомстве отметили, что несколькими днями ранее, а именно 25 марта во время проведения заседания Кабинета Министров республики действующий президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость оказания поддержки российскому народу в выходе из критической гуманитарной ситуации из-за внедренных Западом санкций, а также из-за расходов россии на "специальную" военную операцию" на украинских территориях. Поспособствовать этому он приказал заместителям главы правительства.

Кроме того, указания главы государства были доведены до членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, Торгово-промышленной палаты и Товарно-сырьевой биржи.

В Минобороны отмечают, что фактически Ашхабад в декларативном порядке дал указание аграриям и импортерам/экспортерам сельскохозяйственной продукции активизировать деятельность по закупке продукции якобы для нужд Туркменистана, которая в дальнейшем будет реэкспортироваться в российскую федерацию.

Стоит отметить, что туркменские предприниматели восприняли эти требования довольно негативно, однако вынуждены подчиниться приказам высшего руководства, потому что опасаются потерять свой бизнес или даже быть заключенными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что санкционные пакеты Запада бьют по россиянам буквально с пеленок, ведь страна-агрессор сейчас испытывает большие проблемы с производством бумаги, что повлекло за собой то, что новорожденным с начала марта вообще перестали выдавать свидетельства о рождении.