"Аналоговнет": ВСУ сожгли гордость российской армии (фото)

Эта техника особенно сильно ценится боевиками

Бойцы Вооруженных Сил Украины, которые уже более месяца неустанно стоят на защите Украины от оккупантов из россии, поделились еще одним достижением: нашим военным удалось уничтожить гордость российского оборонно-промышленного комплекса — Камаз "Тайфун".

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Информацию об очередном уничтожении вражеской техники украинские военные обнародовали на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети.

"Аналоговнет. Гордость российского ОПК — Камаз "Тайфун". Украинские воины сделали его уникальным — так он точно еще нигде в мире не выглядел. Задело немного и других ", — говорится в тексте публикации Генштаба ВСУ.

Украинские защитники уничтожили "Тайфун"

Стоит отметить, что "Тайфун", оснащенный оригинальным шасси, является универсальным бронированным автомобилем повышенной защищенности. Эта боевая единица относится к машинам класса MRAP, которые известны тем, что полностью защищены от мин и засадок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее украинские зенитчики уничтожили две враждебные цели рашистов, запущенных в небо над украинскими городами.

Также напомним, что элитной мотострелковой бригадой Вооруженных сил Украины был ликвидирован еще один высокопоставленный военный россия — командира 200-й ОМБСр, полковника Дениса Курило.