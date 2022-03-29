Укр

"Аналоговнет": ВСУ сожгли гордость российской армии (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Уничтоженная техника росармии Новость обновлена 29 марта 2022, 18:32
Уничтоженная техника росармии

Эта техника особенно сильно ценится боевиками

Бойцы Вооруженных Сил Украины, которые уже более месяца неустанно стоят на защите Украины от оккупантов из россии, поделились еще одним достижением: нашим военным удалось уничтожить гордость российского оборонно-промышленного комплекса — Камаз "Тайфун".

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Информацию об очередном уничтожении вражеской техники украинские военные обнародовали на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети.

"Аналоговнет. Гордость российского ОПК — Камаз "Тайфун". Украинские воины сделали его уникальным — так он точно еще нигде в мире не выглядел. Задело немного и других ", — говорится в тексте публикации Генштаба ВСУ.

Украинские защитники уничтожили "Тайфун"
Украинские защитники уничтожили "Тайфун"

Стоит отметить, что "Тайфун", оснащенный оригинальным шасси, является универсальным бронированным автомобилем повышенной защищенности. Эта боевая единица относится к машинам класса MRAP, которые известны тем, что полностью защищены от мин и засадок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее украинские зенитчики уничтожили две враждебные цели рашистов, запущенных в небо над украинскими городами.

Также напомним, что элитной мотострелковой бригадой Вооруженных сил Украины был ликвидирован еще один высокопоставленный военный россия — командира 200-й ОМБСр, полковника Дениса Курило.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Военная техника
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