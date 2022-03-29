Укр

Русские своих не бросают? Сеть насмешило видео, как оккупанты "забыли" солдат во время бегства от беспилотника ВСУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Российские военные Новость обновлена 29 марта 2022, 21:42
Российские военные

Во время бегства двоих оккупантов оставили в лесу.

Российские оккупанты, называющие себя "второй армией мира", на самом деле боятся украинских беспилотников и во время опасности готовы бросить своих соратников на поле боя.

Соответствующее видео распространили украинские Telegram-каналы и очень насмешили пользователей сети.

Надежный источник новостей о войне

На кадрах показвли, как подразделение российских военных убегает от украинского дрона на военных автомобилях, но при этом оставляет двух солдат "за бортом". Попытки догнать автомобиль у российских военных заканчиваются неудачно – один из них падает лицом в снег, а другой продолжает бежать за машиной, водитель которой не слишком расстроился из-за забытых бойцов.

В сети по этому поводу только посмеялись, отметив, что совершенно не удивлены из-за бегства россиян. Некоторые пошутили про диких украинских гусей, которые уничтожают оккупантов.

Напомним, что по состоянию на 29 марта российские оккупанты потеряли более 17 200 солдат и офицеров, 597 танков, 127 самолетов и 129 вертолетов и тысячи единиц другой техники. В общей сложности за время войны ликвидировали семь генералов. Даже западные военные эксперты отмечают большое количество убитых российских командиров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что от российского вторжения Украина понесла потери на 564,9 миллиарда долларов.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Видео #Побег #Оккупанты
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