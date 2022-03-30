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Под Харьковом разгромлены штабы российской армии: пленных десятки (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинские защитники продолжают выбивать россиян с нашей земли Новость обновлена 30 марта 2022, 15:56
Украинские защитники продолжают выбивать россиян с нашей земли

Около 60 россиян сдались в плен

Недалеко от Харькова бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады врага, а также возведенную батальонную тактическую группу 59-го танкового полка российской федерации.

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Об этом в среду, 30 марта, на своей странице в соцсети написал украинский журналист Юрий Бутусов, отметив, что боевой состав россиян был разбит воинами 92-й отдельной механизированной бригады и несколькими украинскими добровольческими отрядами.

Кроме того, отмечается, что нашим защитникам удалось захватить штабы этих частей, где хранилось большое количество документов россиян, карты, списки с перечисленным личным составом, машины управления, полные комплексы для связи, ключи и многое другое.

По словам Бутусова, начальник артиллерии совместно с начальником связи 59-го полка и более 60 российских солдат сдались в плен.

"Очень смешная деталь — написали рапорт в штабе, что их документы и карта сгорели в результате прямого попадания мины в блиндаж. На самом деле документы бросили, бежали в панике, даже бросили рапорт об уничтожении рабочей карты.", — говорится в тексте публикации журналиста.

Документация российских военных
Документация российских военных

Стоит также добавить, что, согласно официальной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, село Мала Рогань, что в Харьковском районе, полностью освобождено от российских оккупантов.

Публикация от Генштаба ВСУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне украинским бойцам удалось еще несколько населенных пунктов в Херсонской области и отразить город Кривой Рог от наступления российских нацистов.

Теги:
#Украина #Россия #Война #ВСУ
Украинские защитники продолжают выбивать россиян с нашей земли
Украина
Под Харьковом разгромлены штабы российской армии: пленных десятки (видео)
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