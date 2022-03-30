Укр

Учат стрелять прямо в бою: росТВ нечаянно опозорилось и открыло правду об оккупантах

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Российские военные Новость обновлена 30 марта 2022, 18:19
Российские военные

россия отправляет в Украину "пушечное мясо", которое учится стрелять прямо в бою.

Российская армия, которая и не думала отказываться от планов по взятию Киева и Чернигова, опозорилась, делая для пропагандистов сюжет о войне в Украине.

Об этом в Twitter сообщил бывший ведущий программы Fake news на телеканале "Дождь" Илья Шепелин, опубликовавший видеосюжет от Russia Today.

На кадрах видно, как неопытный солдат под крики-советы других оккупантов, делает выстрел из гранатомета в направлении подъезда. Кажется, что россиянин впервые стрелял из этого вида оружия.

"Контуженная Раша Тудей распространяет видео и тупо не врубается в то, что делает. Сопляка в бронике прямо по ходу боя учат пользоваться гранатометом, б***ь! — Рот открывай, главное, рот! Просто жесть. Мало того, что отправили убивать, но в реальности и на свою смерть заслали", — написал Шепелин.

К слову, один из захватчиков надел на себя красный школьный рюкзак, чем повеселил пользователей сети. В интернете высмеяли "вторую армию мира", которая опять опозорилась.

В сети высмеяли российскую армию
В сети высмеяли российскую армию

Ранее сообщалось, что британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине за 30 марта.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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