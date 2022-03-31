"Не довез домой": ВСУ показали настоящую суть оккупантов

Многие захватчики пытались "поживиться" добром, найденным в украинских домах

Украинским защитникам удалось ликвидировать очередного российского оккупанта, который грабил дома обычных мирных жителей и надеялся перевезти всю "добычу" домой. Однако ни брюлики, ни валюта, вытащенная из чужого хозяйства, не спасли вражеского солдата от гибели на войне в Украине.

Новость сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 31 марта, передает "Телеграф".

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

По мнению украинских военнослужащих, вся "вторая армия в мире" на деле является настоящей бутафорией.

"Вооруженные силы российской федерации — это сборище мародеров, ничтожеств и военных преступников", — отметили в Генштабе.

На снимке оказался один из ликвидированных ВСУ российских оккупантов с фамилией Цибенко.

При проверке у него нашли целую коллекцию драгоценностей, а также пачку долларов и фунтов стерлингов. Все это "добро" было, разумеется, украдено из домов обычных мирных украинцев, в которые "русский мир" вошел сапогом российского солдата.

Впрочем, вывезти это на родину, а уж тем более — домой, захватчику не удалось. Наказание настигло его раньше. Такую участь очень многие украинцы назвали справедливой.

Однако воруют россияне не только в чужой стране, но и на родине. Как на днях оказалось, военнослужащие путинской армии умудряются "разносить" даже собственную технику, которая годами должна была быть "законсервированной". Теперь же, когда на войну с Украиной оккупантам понадобилось подкрепление из танков, человек, ответственный за "запасы техники", не нашел выхода из ситуации лучше, как совершить самоубийство.