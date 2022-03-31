Укр

Истекает срок подачи заявки на получение 6500 грн в "Дии"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
6500 грн помощи можно вывести на банковскую карту Новость обновлена 31 марта 2022, 13:36
6500 грн помощи можно вывести на банковскую карту

Принимать заявки на получение помощи от государства начали с 8 марта

Четверг, 31 марта, — последний день, когда можно подать заявку на помощь от государства через приложение "Дия".

Напомним, что деньги доступны жителям областей, где ведутся активные боевые действия. Полученные от государства средства можно вывести на банковскую карту и потратить на свое усмотрение.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Получить 6500 грн могут:

  • ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за 4 квартал 2021 года;
  • наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины;
  • ФЛП, не находящиеся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.

Кто может подать заявку на получение 6500 грн

Услугу могут получить жители Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.

Напомним, что те украинцы, которые потеряли свой дом в результате обстрелов со стороны армии страны-оккупанта, могут сообщить об этом в приложении "Дия"как получить компенсацию за поврежденное имущество, "Телеграф" рассказывал ранее.

Теги:
#ДИЯ
Кровавый диктатор надеется пополнить армию
Новости России
путин подписал указ о призыве в армию: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кровавый диктатор надеется пополнить армию
путин подписал указ о призыве в армию: что известно
Дата публикации
Категория
россия до сих пор отрицает свою причастность к ужасному авиакрушению
Зеленский напомнил, за какое преступление не наказали россию: "Ошибки нужно исправлять"
Дата публикации
Категория
Киевское направление максимально оберегают
Британская разведка обещает тяжелые бои под Киевом: что известно
Дата публикации
Категория
Армия рф несет большие потери
200 убитых за сутки: свежие цифры потерь оккупантов от Генштаба
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 31 марта
Война — день 36: россия продолжает нести потери в живой силе и технике, но не прекращает обстреливать города Украины