Истекает срок подачи заявки на получение 6500 грн в "Дии"

Принимать заявки на получение помощи от государства начали с 8 марта

Четверг, 31 марта, — последний день, когда можно подать заявку на помощь от государства через приложение "Дия".

Напомним, что деньги доступны жителям областей, где ведутся активные боевые действия. Полученные от государства средства можно вывести на банковскую карту и потратить на свое усмотрение.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Получить 6500 грн могут:

ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за 4 квартал 2021 года;

наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины;

ФЛП, не находящиеся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.

Кто может подать заявку на получение 6500 грн

Услугу могут получить жители Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.

Напомним, что те украинцы, которые потеряли свой дом в результате обстрелов со стороны армии страны-оккупанта, могут сообщить об этом в приложении "Дия" — как получить компенсацию за поврежденное имущество, "Телеграф" рассказывал ранее.