Укр

Командир иностранных добровольцев сравнил армию россии со "сладкой булочкой"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Среди российских военных достаточно мало тех, кто мог бы достойно противостоять украинской армии Новость обновлена 31 марта 2022, 13:24
Среди российских военных достаточно мало тех, кто мог бы достойно противостоять украинской армии

Многие бойцы Интернационального легиона пришли защищать интересы Украины, а не зарабатывать деньги

Украинская армия, подкрепленная Интернациональным легионом, где воюют профессионалы из разных стран мира, не видит в российских оккупантах серьезного противника. Командир спецподразделения иностранных добровольцев и вовсе сравнил захватническую армию со "сладкой булочкой" — для тех военных, которые провели на войне уже восемь лет.

Об этом военнослужащий с позывным Adviser рассказал в интервью Associated Press, о чем сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Почему россияне не выиграть войну с Украиной?

По его словам, украинская армия гораздо сильнее и лучше укомплектована. Тем более, что средний возраст наших военных — 30 лет.

"У них то, что я видел — по 50 килограммов дети, которые держать оружие не умеют, не то, что воевать", — утверждает боец.

Действительно достойного противника он увидел только в Ирпене. Судя по внешнему виду, там же военнослужащий и получил незначительное боевое ранение. Однако даже травма не мешает ему и дальше продолжать службу. Главная задача Adviser-а — контролировать Интернациональный легион.

Вступить в ряды этого подразделения все еще есть немало желающих. Только на польско-украинской границе сегодня находится около 20-30 тысяч человек, которые хотели бы воевать за Украину.

"Мы отбираем действительно профессионалов, которые знают что такое специальное назначение, — говорит военнослужащий. — Они здесь не за деньги. Их мотивация — поддержание мира и демократии во всем мире. То, что они увидели видео, общение с людьми, которые находятся на этой территории, которое их поразило, поэтому они приехали поддержать нас. У меня есть люди из разных стран мира, они действительно профессионалы".

Также Adviser добавил, что в настоящее время Легион хорошо оснащен, в том числе технически. У них есть современное вооружение, приборы ночного видения, тепловизоры и т.д. Отмечается и то, что с врагом, если он захвачен в плен, бойцы Легиона ведут себя очень гуманно.

Впрочем, даже с таким положительным настроением ВСУ не расслабляются, а сосредоточенно работают над победой против российских оккупантов. При этом в британской разведке предупреждают: уже в ближайшие дни в окрестностях Киева могут начаться серьезные бои. При этом российские военные действительно перебросили часть войск с Киевщины на Донбасс.

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#Украина #Россия #Война #Иностранцы #Добровольцы #ВСУ
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