Российские оккупанты убили украинку и выдали ее тело за труп известной снайперши

Кого оккупанты пытались выдать за "погибшую" Елену Белозерскую неизвестно

Российские оккупанты, которые уже 36-й день ведут кровавую войну в Украине и постоянно обстреливают гражданское население, убили мирную жительницу и попытались выдать ее тело за труп известной женщины-снайпера Елены Белозерской, которая служит в ВСУ. Елена лживую информацию о своей гибели уже опровергла.

Соответсвующий пост военнослужащая опубликовала у себя в Фейсбук.

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Белозерская подчеркнула, что убитая мирная жительница, которую оккупанты попытались выдать за нее, была одета в гражданское.

"Говорят, это хорошая примета, и я теперь буду жить долго. А вообще-то ситуация печальная, потому что враги сняли на видео тело какой-то женщины, одетой в гражданское, и заявили, что это известный снайпер и, скорее всего, Белозерская. Кто та погибшая – неизвестно. Похоже, что мирная жительница", — сообщила служащая ВСУ.

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Также она рассказала о своей знакомой, которую оккупанты против ее воли вывезли в россию. Военнослужащая переживает за ее судьбу.

"А еще я недавно узнала, что с одной из временно оккупированных территорий насильно вывезли в Россию, в фильтрационный лагерь, мою хорошую знакомую, обычную гражданскую женщину с проукраинской позицией. Переживаю за ее судьбу", — отметила Белозерская.

Отметим, что Елена Белозерская — известная женщина-снайпер, которая уже многие годы сражалась против россии в рядах ВСУ и уничтожала российских оккупантов на Донбассе.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Черниговом погиб муж нардепа Ольги Стефанишиной. Мужчина спасал на войне мирных людей.