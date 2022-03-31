Укр

Почему российские солдаты зверствуют: Арестович дал простое объяснение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Алексей Арестович Новость обновлена 31 марта 2022, 19:33
Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента рассказал об ужасных последствиях авторитарного режима в россии

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о причине дегуманизации и зверства российских оккупантов в Украине.

В эфире проекта FREEДОМ на YouTube Арестович ответил на вопрос ведущего о природе россиян и их мотивации, когда они обстреливают мирных людей, эвакуационные автомобили с белыми флагами, убивают детей, насилуют женщин.

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По словам советника главы ОП, здесь нужно понимать, что авторитарный режим, который сейчас есть в рф, — это дегуманизация всего населения. Так российскому правительству, как утверждает Арестович, легче управлять людьми.

"С нами воюют люди, которые не видят связи с реальностью. Они видят только тогда, когда они потерпели поражение, их взяли в плен. Тогда они начинают что-то понимать. А когда их больше, они сильнее, а 30 солдат все равно сильнее маленькой девочки где-нибудь в Мариуполе, у них работает картинка в голове, которая замещает им собственную картину мира", — сказал Арестович.

По словам советника главы ОП, в данном контексте военные рф видят в маленькой девочке "фашистку", с которой можно делать, что хочешь.

"Вчера Конашенков (Игорь Конашенков, представитель министерства обороны рф — ред.) сказал, что еврей Зеленский прятал нацистов в синагогах Украины. До такой конструкции даже Геббельс не мог додуматься", — отметил Арестович, имея в виду, насколько в рф искаженная картина мира.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович озвучил прогнозы по поводу окончания активной фазы боевых действий в Украине.

Теги:
#Армия РФ #Алексей Арестович #Оккупанты
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