Австралия отправит Украине бронемашины Bushmaster: чем они хороши

Эта машина привлекает внимание большим десантным отделением на 9 бойцов

Австралия отправит в Украину бронетехнику местного производства, среди которых и транспортеры Bushmaster.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает CNN

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты. Мы отправим нашу бронетехнику, в том числе наш транспортер Bushmasters. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17".

При этом австралийский премьер не уточнил, когда и сколько транспортеров Bushmasters, будет отправлено в Украину.

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Bushmaster – австралийский колесный полноприводный бронетранспортер. Созданный для использования в пустынных районах может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня. Эта машина привлекает внимание большим десантным отделением на 9 бойцов.

Bushmaster защищен от шаров 7,62-мм, обломков гранат и мин.

Ранее о необходимости поставок бронемашин, танков и другой бронетехники подчеркивал президент Владимир Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", ранее Великобритания передала Украине первую партию зенитно-ракетных установок Starstreak, а также провела обучение украинских расчетов, которые будут ними пользоваться